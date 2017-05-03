竹市桐花祭周六登場 快揪團賞花暢遊

市長林智堅3日廣邀親子至桐花樹下享受周末美好時光。（郭芝函攝）

2017新竹市客家桐花祭—「春日桐樂會」，周六將在桐花廣場及高峰植物園歡樂登場，邀請皮皮兒童表演藝術團帶來精彩的「西瓜王子」，讓孩子體驗奇幻冒險之旅，現場還有賞桐健行趣、昆蟲捉迷藏、親子闖關活動、親子DIY等活動，市長林智堅廣邀親子至桐花樹下享受周末美好時光。

3日皇家幼稚園小朋友，以活潑可愛的客家童謠舞蹈牽牛花，為春日桐樂會暖身，林智堅說，新竹市桐花祭今年帶邁入第5年，特別加入兒童劇演出，並首度規畫漫遊桐花微旅行，盼家長趁假日帶孩子出門踏青、賞花，深入客家庄，體驗濃霧生活，品嘗道地客家菜餚。

文化局表示，十八尖山是市民休閒踏青好去處，每到5月更是桐花盛開，「春日桐樂會」安排許多精彩活動，6日上午11時至下午4時，將有幼兒園客家歌舞表演、小丑氣球魔術、客家小花鼓、說唱藝術、歡樂帶動唱及「賞桐健行趣」、「昆蟲捉迷藏」、親子闖關、DIY手作等，「桐」樂一整天。

文化局指出，由於現場停車空間有限，籲民眾踴躍搭乘接駁專車，上午10時至17時在火車站後站停車場、竹蓮國小及建華國中站點，或可搭乘20路市區公車及71、90路公車，在高峰植物園站下車。另今年桐花祭首辦的「慢遊桐花微旅行」，搭配傳統客家人文農村風采及米食體驗，邀請民眾感受桐花之美及客庄風情，19日至21日共3梯次，採線上預約制辦理。

(中時)