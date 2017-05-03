糖葫蘆學生劇團十年大戲 5／12上演

北方魔女（左）偷走「魔法泉源水晶球」，《奧古帝國的寶藏》12日晚間將在葫蘆墩文化中心公演。（王文吉攝）

《奧古帝國的寶藏》劇情描述主角樂陶陶、小狗拖拖拉拉，結識稻草人、機器人和獅子，一行人在探險旅途中，體會夢想並非一蹴可幾。（王文吉攝）

「糖葫蘆」學生劇團服裝、妝髮設計精緻，全由熱愛表演藝術的老師及熱心家長一手包辦。（王文吉攝）

台中市豐原區葫蘆墩國小「糖葫蘆」學生劇團多次榮獲全國及地區戲劇比賽冠軍、特優肯定，去年更獲教育部「社會教育貢獻獎」，年度公演推出創團十年大戲《奧古帝國的寶藏》，改編自美國童話故事《綠野仙蹤》，12日晚間將在葫蘆墩文化中心隆重呈獻。

身兼編導的學務主任雷曉青表示，該劇團演員來自校內3至6年級學生，經公開遴選招收，通過一系列的表演藝術培訓課程，至於編劇、導演、道具組、佈景班以及服裝設計、化妝師等劇組成員，全由熱愛表演藝術的老師及熱心家長一手包辦，帶領學生一同成長。

演員家長一致肯定孩子加入「糖葫蘆」劇團，學生必須兼顧學業與演出，從中學習有效運用時間，更能專注課業。校長柯志明說，一些弱勢或個性內向的孩子，因此變得積極自信面對困難及挑戰，並從表演中培養團隊合作的默契，及共同學習、彼此激勵的珍貴體驗。

劇團年度大作《奧古帝國的寶藏》改編知名童話故事《綠野仙蹤》，劇情描述樂陶陶和小狗拖拖拉拉被龍捲風吹進奧古帝國，結識新朋友稻草人、機器人和獅子，一行人在探險旅途中，體會夢想並非一蹴可幾，腳踏實地才是成功關鍵。購票可洽兩廳院或葫蘆墩文化中心。

(中時)