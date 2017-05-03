​阪神台灣日6月登場 攜手虎航送好康

台灣虎航、阪神甲子園及交通部觀光局駐大阪辦事處今年將再次舉辦台灣日。（圖：台虎提供）

台灣虎航與阪神甲子園球場及交通部觀光局駐大阪辦事處去(2016)年首次聯合舉辦的「台灣日(台湾デー)」活動，吸引了許多喜愛棒球的台灣球迷齊聚阪神甲子園球場，一齊見證難得的盛會。今(2017)年，三方再次聯手，於日本關西地區的棒球盛地：甲子園，再次舉辦「台灣日(台湾デー)」活動，現職中華台北培訓隊的總教練郭李建夫和台灣虎航董事長張鴻鐘為今年的「台灣日(台湾デー)」活動進行開球式。

深受國人喜愛的阪神甲子園球場及甲子園歷史館，年年都吸引超過一萬名以上的我國旅客造訪這個充滿著棒球精神的最高殿堂。根據甲子園歷史館的統計數字，去年更有高達一萬七千名以上的我國旅客造訪，足以突顯阪神甲子園球場在所有棒球迷心中舉足輕重的地位。

為此，以阪神甲子園球場作為主場的「台灣日(台湾デー)」活動今年邁入第2年，將繼續瞄準日本喜愛棒球運動的民眾及喜愛日職的台灣民眾，藉機進行觀光宣傳。現場除將販售台灣的知名美食之外，也將播放台灣觀光宣傳片，歡迎更多關西地區的日籍旅客造訪台灣。

今年的「台灣日(台湾デー)」活動將於下(6)月14日至15日對戰西武獅的系列賽登場，阪神甲子園球場周邊也將架起臨時攤位，到場的球迷們皆可藉由參與攤位的小遊戲，獲得由主辦單位準備的精美贈品，數量有限送完為止。

而為慶祝「台灣日(台湾デー)」活動，阪神甲子園也針對造訪的虎迷們獨家推出限定活動。即日起至本季球賽結束前，凡是持有中華民國護照的旅客並於「甲票網站」購買阪神甲子園主場舉辦的任一本季球賽入場券或是甲子園歷史館門票，就可以至甲子園歷史館服務台(近16號門)或是球場諮詢服務台(近9號門)，免費兌換阪神虎隊球衣乙件，是喜愛日職或是阪神虎球迷所不能錯過的限量收藏品。

同時，凡是於2017年5月5日至8日造訪2017台北國際觀光博覽會現場或是於2017年5月19日至22日造訪高雄市2017旅行公會國際旅展的民眾，皆可至台灣虎航攤位免費領取台灣虎航與阪神甲子園聯手推出的限量「台灣日(台湾デー)」涼扇乙只，數量有限送完為止。

(工商)