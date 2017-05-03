大數據分析 影響力最大的唐詩竟是這首……
俗話說：「熟讀唐詩三百首，不會作詩也能吟」。唐詩是華人自幼耳濡目染的古典文學作品，它在華文世界具有無可取代的地位。大陸學者透過大數據分析唐詩，今發表最新研究成果。在其列出的唐詩排行榜中，意外發現「黃鶴樓」影響力最大，而李白的「蜀道難」則被研究者最為關注。
根據澎湃新聞報導，大陸中南民族大學教授王兆鵬所是以新興技術分析，他透過定量分析與大數據等方式，提供另一種角度解構中華古典文學。
王兆鵬曾在2011年初步排定「唐詩排行榜」，以70多種唐詩選本、歷代評點唐詩、20世紀唐詩研究論文和相關文學史著作等方面數據為基礎，排列出100首影響力最大的唐詩作品，結果出乎意料。
醉仙李白有不少膾炙人口的創作，「靜夜思」可說最為有名，但王兆鵬分析發現，「蜀道難」才是他最被研究者關注的作品。20世紀李白研究中，有107篇關於這首詩的論文研究。
王兆鵬的研究發現，唐代詩人崔顥的「黃鶴樓」是歷來影響力最大的唐詩。其下依序是王之渙的「涼州詞」、杜甫的「登高」、王之渙的「登鸛雀樓」和張繼的「楓橋夜泊」。
雖然王之渙流傳作品不多，卻有兩首詩入榜前5位，王兆鵬認為，這應是詩歌背後有著精采絕倫故事帶來的結果。
相傳王昌齡、高適和王之渙三位詩人曾到酒樓小飲，正好有歌姬演唱當時知名詩人作品。據說，頭牌歌姬開口唱的就是王之渙的「涼州詞」，可見這首詩當時受歡迎的程度。
(中時電子報)
文章來源：大数据告诉你，影响力最大的唐诗居然是这首
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