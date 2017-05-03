女作家之死引共憤 陳智菡轟民代「未審先判」刷存在感
26歲才女作家之死，背後走上絕路的原因震驚社會，高雄市議員蕭永達、立委林俊憲也相繼召開記者會公布狼師姓名，要為女作家與其家屬討公道。然而東森美女主播陳智菡今(3日)就在臉書爆氣批評這種未審先判的風氣，「一位女作家之死，引出一堆民代前仆後繼衝出來爆料刷存在感，左一句『有種告我』！右一句『出來面對』！多麼正義凜然？一位女作家之死是悲劇，含沙射影、肉搜、未審先判，難道就不是？」
陳智菡言論引來不少網友質疑，「所以請問下陳主播，這個新聞事件為何相比提它新聞，對加害人如此保護周全，而衛服部卻要對被害人父母威脅開罰？」她解釋事件發生至此，女作家父母都沒明確指控誰是加害者，加上女方已不幸辭世，媒體實在很難舉證。
她反問網友：「請問像這樣只發生在兩造雙方的事件，沒有第三者或目擊證人，你要如何媒體如何去舉證，ＸＸ名師就是狼師，罪該萬死？難道就因為沒有明確證據，無法指明報導，就是我們在保護加害人？」
陳智菡坦言對於衛福部認為整起事件違反《性侵害防治法》，要求出版社將聲明下架，並研議對出版社進行開罰，也感到莫名其妙，但她想說的是，她更不認同「嗜血民代的爆料文化」，他們有多少證據？如果有，怎麼不去提告？而是躲在保護傘下亂放話，「而且無論如何，衛福部都不是像您所說的：要罰女作家的父母。要攻擊別人之前，請先弄清前因後果吧。」
另外，陳智菡也坦言知道在這時刻寫下這些，而不是跟著喊打喊殺很不智，「但這個社會難道沒有虛心雅量，給予不同言論一點空間？」
(中時電子報)
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