華梵工設系畢業作品 入圍金點新秀設計獎
私立華梵大學工業設計學系畢業展「寓衍 Storying」即日起至5日在校內圖資大樓5樓舉辦，展出交通工具、藝術創作、生活科技產品、時尚商品等各組76名同學81件作品，創意、時尚與實用兼具，其中7項作品入圍角逐本月19日至22日在台北世貿展覽館舉辦的「2017新一代設計展－金點新秀年度最佳設計獎」，歡迎民眾參觀。
入圍「金點新秀年度最佳設計獎」的作品包括蔣利的《律動線條造型椅》、鄭宇彤《頑強》、潘昱琇《交集－莫比烏斯概念椅》、潘妍希《轉。生》、黃郁庭《過度捕撈》、林宥紘《多功能購物車》及郭逸螢的《苞─茶几桌椅組》，其中潘昱琇、潘妍希的作品另入圍「金點新秀贊助特別獎」，作品充滿創意與時尚感，且深具居家生活實用性，獲評審一致好評。
潘昱琇的《交集─莫比烏斯概念椅》使用竹子材質，引用墨比烏斯帶概念，啟發人對無限空間的想像，寓意在平行的空間裡，人事物都會有相遇相識的可能性，創作出一張交流與交談的雙人椅。
潘妍希《轉。生》骨骸餐具組則使用黃銅材質，創作理念源自人一生中會不經意對周遭人事物「留下痕跡」，當生命結束時，骨骸及指印會無聲訴說「存在的證明」。
華梵大學校長高柏園稱讚工設系同學透過不同媒介材質，將抽象設計理念以作品及敘述故事方式展現，符合工設系「設計唯心」的宗旨。
工設系畢展總召姚成學表示，這次畢業主題為「寓衍」，英文「storying」，代表由設計者賦予故事，使用者則延續故事，且所有的故事均未完待續，期許設計者與使用者一起不斷賦予作品新創意、新生命。
(中時)
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