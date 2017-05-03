華梵工設系畢業作品　入圍金點新秀設計獎

潘昱琇（右）設計的《交集－墨比烏斯概念椅》入圍今年「金點新秀年度最佳設計獎」及「金點新秀贊助特別獎」。（華梵大學提供）

潘妍希設計的《轉。生》入圍今年「金點新秀年度最佳設計獎」及「金點新秀贊助特別獎」。（華梵大學提供）

蔣利設計的《律動線條造型椅》入圍今年「金點新秀年度最佳設計獎。（華梵大學提供）

鄭宇彤設計的《頑強》入圍今年「金點新秀年度最佳設計獎。（華梵大學提供）

黃郁庭設計的《過度捕撈》入圍今年「金點新秀年度最佳設計獎。（華梵大學提供）

林宥紘設計的《多功能購物車》入圍今年「金點新秀年度最佳設計獎。（華梵大學提供）

郭逸螢設計的《苞－茶几桌椅組》入圍今年「金點新秀年度最佳設計獎。（華梵大學提供）

私立華梵大學工業設計學系畢業展「寓衍 Storying」即日起至5日在校內圖資大樓5樓舉辦，展出交通工具、藝術創作、生活科技產品、時尚商品等各組76名同學81件作品，創意、時尚與實用兼具，其中7項作品入圍角逐本月19日至22日在台北世貿展覽館舉辦的「2017新一代設計展－金點新秀年度最佳設計獎」，歡迎民眾參觀。

入圍「金點新秀年度最佳設計獎」的作品包括蔣利的《律動線條造型椅》、鄭宇彤《頑強》、潘昱琇《交集－莫比烏斯概念椅》、潘妍希《轉。生》、黃郁庭《過度捕撈》、林宥紘《多功能購物車》及郭逸螢的《苞─茶几桌椅組》，其中潘昱琇、潘妍希的作品另入圍「金點新秀贊助特別獎」，作品充滿創意與時尚感，且深具居家生活實用性，獲評審一致好評。

潘昱琇的《交集─莫比烏斯概念椅》使用竹子材質，引用墨比烏斯帶概念，啟發人對無限空間的想像，寓意在平行的空間裡，人事物都會有相遇相識的可能性，創作出一張交流與交談的雙人椅。

潘妍希《轉。生》骨骸餐具組則使用黃銅材質，創作理念源自人一生中會不經意對周遭人事物「留下痕跡」，當生命結束時，骨骸及指印會無聲訴說「存在的證明」。

華梵大學校長高柏園稱讚工設系同學透過不同媒介材質，將抽象設計理念以作品及敘述故事方式展現，符合工設系「設計唯心」的宗旨。

工設系畢展總召姚成學表示，這次畢業主題為「寓衍」，英文「storying」，代表由設計者賦予故事，使用者則延續故事，且所有的故事均未完待續，期許設計者與使用者一起不斷賦予作品新創意、新生命。

(中時)