洪慈庸擬提「禁假名授課」防狼師 補教協會：不是用真名就能減少性侵
女作家之死掀起社會熱議，各界皆開始正視「狼師」問題；對此，立委洪慈庸就擬提案修法，規定補習班教職員都要用真名執業，否則未來不得招生。不過，北市補教協會今（3）日回應指出，不是說補教老師用真名，就不會發生性侵女學生事件，強調要加重刑罰才能減少這類事件。
洪慈庸今於臉書發文，稱此次提出《補習及進修教育法》條文修正案，一來是要求未來補教老師須使用真實姓名授課招生；其次，要加重補習班的「通報責任」，若有任何不當行為發生，最重可罰撤銷補習班立案。同時，洪強調，最根本的，仍是整個性平觀念與教育的落實。
而針對洪慈庸的提案，《聯合報》報導，北市補教協會總幹事張浩然指出，學校老師都用真名，但校園性侵事件也未因此斷過；事實上，補習班業者比家長更擔心有這類醜聞發生，一旦爆出來，不管是對老師或是補習班皆會嚴重影響，絕不是再換個名字就能生存。
張浩然認為，要減少校園或補教的性侵事件，唯有加重刑罰；至於，未來若教育部修法，補教業也會全力配合。
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(中時電子報)
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