518國際博物館日 台中舊城等您探訪

「518國際博物館日」於台中放送局舉辦記者會，台上林恬安月琴唸歌館開場，15大館舍推出免費活動，邀民眾走訪台中舊城。（張妍溱攝）

纖維工藝博館展出以天然纖維、文創染布等，並設計體驗課程，現場吸引民眾詢問。（張妍溱攝）

「518國際博物館日」將到來，台中市文化局結合豐原漆藝館、台灣民俗文物館、纖維工藝博館等15大館舍都有參與。台中放送局舉辦「微光旅途、走訪台中舊城」小旅行活動，並規劃導覽專家帶大家走訪演武場、中央書局、文英館、台中一中，全市15處館舍響應加入，提供不同的內容供民眾探訪。

文化局文化資源科長潘美君指出，今年國際博物館日主題「被遺忘的故事」，主要串聯台中市15間公私立的博物館，把整個舊城老街區當成我們的博物館進行「歷史巡禮」，讓大家花一天時間就可了解在地文化。

而以地方特色為主題的豐原漆藝館，甚至吸引國外背包客兩日遊，豐原漆藝館長黃成中說，台中市逛博物館的風氣尚未蓬勃發展但卻吸引日、韓、中、香港朋友前來漆藝館參與漆器體驗課程，周周爆滿。

「微光旅途、走訪台中舊城」分成兩梯次，分別是5月20日及21日。博物館各推出活動，包括5月13日眷村博物館「穿雲而出．小空軍大英雄」免費活動；台中放送局5月16日至6月6日有「故事逐跡」城中城故事箱免費特展，參觀，5月27日至5月29日舉辦放送啦哩喔系活動，免費參與野餐、創意市集及露天電影院。

記者會現場，安排摘星山莊林恬安月琴唸歌館帶來月琴伴奏說唱四句聯；纖維工藝博館展出以天然纖維、文創染布等；今年為迎接2018年花博會，首度以15間博物館展現其代表花卉有不一樣背景故事，例如北屯區眷村博物館以茉莉花為館的精神象徵，花語為「純潔」回憶早期眷村家戶門前種植茉莉飄香場景。

(中時)