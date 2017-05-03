法大選終戰 馬克宏V.S.勒龐 國際政治立場比一比
本周末即將登場的法總統大選爭奪戰，將是目前兩位候選人對決的時刻，然而極右派勒龐(Marine Le Pen)和中間派馬克宏(Emmanuel Macron)在國際政策的立場多有不同。
勒龐是一位國家主義者，很多時候，她都從這個角度去做所有的政治選擇，她想要讓法國變強大，加強國家主權，減少和其他國家的利害糾葛。馬克宏的國際立場則與勒龐相左，他熱心倡導歐盟和國際主義，非常投入實際現狀。
BBC報導整理出他們兩人面對國際議題時的差異：
1.敘利亞
敘利亞總統阿薩德上月被指以化學武器攻擊平民，馬克宏認為敘利亞總統阿薩德應該在國際法庭面前回答所有他犯的罪行。勒龐陣營則認為目前還不清楚策動攻擊的人是誰，截至目前為止，阿薩德依然是對抗恐怖組織IS聖戰團體的唯一防禦力量。
2.歐盟
馬克宏倡導進一步發展歐盟事務，應該給予歐元區一筆專屬的預算，並設置歐盟專屬的財務部長。他想要發起一個反-反歐盟的造勢運動，並開創振興歐洲的計畫。勒龐則傾向帶領法國脫離歐元區，並且計畫在她當選後，展開「法脫歐」公投，因為她認為歐元已死，她想帶領法國回到法郎單一貨幣的交易時代。然而，如果真要離開歐盟，也還需要一段談判的時間。
3.援助非洲
馬克宏希望能夠提高法國對外援助的預算，並將視察位於非洲的軍事基地，希望能夠幫助非洲國家以自己的力量，防禦外侮。勒龐也希望增加國外援助的預算，但大部是基於安全考量，希望藉以阻止難民和恐怖主義的潮流，因為法國社會傾向將兩者綁在一起。
(中時電子報)
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