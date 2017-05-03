年灌2.5萬斤香腸 大安區農會慰勞家政婦

大安區農會舉辦「母親節感恩」活動，慰勞12位家政媽媽，把關「安農香腸」品質。（農會提供）

成立11年的銀髮族手足健康按摩班學員，幫香腸媽媽們「抓龍」，紓解身心疲勞。（農會提供）

為感謝「安農香腸」家政班團隊，台中市大安區農會今日舉辦「母親節感恩」活動，慰勞媽媽們多年來幫農會把關香腸品質，活動中特別邀請手足健康按摩班，幫12位家政班媽媽們「桑一下」，紓解身心疲勞。

大安區長周琇茹及農會理事長黃明榮理、監事上午特地到場為香腸媽媽們加油打氣，並致贈康乃馨、大安葱及安農香腸。現場準備地食材做出的「大安葱香腸肉燥飯、大安葱貢丸湯、芋頭排骨湯」等美食，給媽媽們及與會來賓享用。

會中邀請成立11年的銀髮族手足健康按摩班學員，幫香腸媽媽們「抓龍」。總幹事蔡建宗表示，安農香腸已上市11年，榮獲農漁會百大精品獎肯定，去年產量達2萬5千餘斤，銷量破5萬包，香腸媽媽功不可沒，期待今年產能、銷量再向上提昇。

(中時)