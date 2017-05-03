表揚學子 鄭文燦：全人教育成就孩子

得獎學生展現精彩的民族舞蹈。（范揚光攝）

桃園市長鄭文燦（右）與扯鈴隊得獎學生合影時，一時技癢秀了兩手。（范揚光攝）

桃園之光表揚大會下午舉行，來自全市114校、1440位在各項領域比賽奪得首獎的國中小學生接受表揚，桃園市長鄭文燦應邀頒獎。

鄭文燦指出，本年度獲獎學生已超過往年，充分展現以全人教育理念引導教育發展的成果，他也希望每個學子都能發揮長才，充分運用自己的競爭優勢來面對挑戰。

教育局表示，本次學生獲獎的領域涵蓋各項學科、藝術、職技及體育等項目，不但象徵學生發展的多元化，也打破了「萬般皆下品，惟有讀書高」的傳統觀念。

(中時)