C羅第7度戴帽 追平梅西歐冠紀錄
歐洲足球冠軍聯賽3日凌晨4強開踢，「銀河艦隊」皇家馬德里靠「世界足球先生」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）上演「帽子戲法」，在首回合以3比0完勝同城死敵馬德里競技。C羅第7次在歐冠戴帽，也追平巴塞隆納隊長梅西（Lionel Messi）的歐冠紀錄。
C羅在皇馬淘汰德甲巨人拜仁慕尼黑的8強第2回合，締造歐冠賽史首位生涯進球達3位數的紀錄，如今連兩場戴帽，更將紀錄推進到103球，與梅西的94球差距持續拉大。巴薩已在歐冠8強遭義甲冠軍尤文圖斯淘汰，梅西本季無法縮小與C羅的落後差距。
「馬德里德比」連4季在歐冠上演，皇馬延續過去於歐冠對決馬競，都能晉級或奪冠（若為決賽遭遇）的傲人紀錄，首回合以3比0追平歐冠「馬德里德比」的最大勝分紀錄，為晉級決賽奠定絕佳基礎。皇馬在2013-14賽季的歐冠決賽，曾以4比1大勝馬競，但當時是90分鐘戰成1平，踢入延長才拉開比分。
有趣的是，皇馬今以3比0勝馬競，竟是他們本季歐冠首場「門清」！前10戰銀河艦隊失掉15球，幸好進28球的進攻火力足以彌補。皇馬也中止在歐冠連11場失球紀錄，他們的上一次門清要回溯到上季歐冠4強對英超曼城的第2回合。
(中時電子報)
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