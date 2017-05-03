上海鐵路 五一假期首破千萬人次

東方網報導，為期4天的2017年「五一」小長假運輸中，上海鐵路局共計發送旅客1021.3萬人次，迎來首個旅客發送量破千萬的小長假，比去年同期多了67.7萬人次，同時創下「五一」假日運輸新高。

而上海口岸出入境超30萬人次，年成長3%，其中浦東機場出入境人數近29萬人次，虹橋機場出入境人數2.6萬餘人次，吳淞口國際郵輪港和上海港國際客運中心兩處國際郵輪碼頭出入境(港)郵輪7艘次，出入境旅客1.5萬多人次。

(旺報)