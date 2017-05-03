醫生娘欠稅上千萬遭禁奢 出國玩女兒支付免管收

73歲鍾姓醫生娘積欠土地增值稅1200多萬元，2013年被發佈禁奢令，她卻在去年2度出國、在餐廳單筆消費高達2485元，疑有財力卻不繳稅，行政執行署台中分署以違反禁奢令聲請管收，但法官卻以費用是女兒負擔等為由駁回。台中分署不服，已向台中高分院提起抗告。

鍾姓醫生娘滯納97年度土地增值稅，欠稅高達1271萬餘元，多次入出國，還有在餐廳單筆消高達2485元的紀錄，因此被認定有相資力卻不繳稅，行政執行署台中分署在2013 年7月對她發佈禁奢令，禁止購買2000元以上的商品、禁止搭乘飛機、高鐵、計程車及出入高消費場所，每月生活費也不能超過1萬8500元。

沒想到，鍾婦去年4月14日至4月20日、去年8月30日至今年2月14日兩度搭機出境往返到日本，甚至還住了近半年，違反禁止命令規定，執行官認有管收必要，向台中地院聲請管收鍾婦。

法官認為鍾婦年事已高，罹患有躁鬱症，出入境機票及生活費都是女兒支付，女兒孝順媽媽，擔心她無法獨自在台灣生活，才帶媽媽一起去日本，而認定鍾婦不是故意違反禁奢令，駁回管收聲請。

執行官不服裁定指出，根據消費者債務管理條例、以及行政執行法第17 條之一立法理由均規定「奢華生活無論係義務人自身的財產支應或由第三人提供者，均在禁止立列」。

行政執行署台中分署長簡文鎮表示，管收制度規定主要目的在督促惡意欠稅的義務人自動履行的必要手段，以追求租稅公平的目標，保障守法的納稅人民權益，鍾婦違反禁止命令，執行官聲請管收卻遭一審駁回，已向台中高分院提出抗告。

(中時)