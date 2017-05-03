居冠全球！上海新能源汽車推廣量破10萬
據《勞動報》報導，上海新能源汽車發展實現「雙突破」。上海市經信委表示，2016年上海新能源汽車製造產值首次突破100億元（人民幣，下同），達到132.6億元，年成長23.4%；推廣數量累計首次突破10萬輛，達到10.3萬輛，躍居成為全球最大的推廣應用城市。
上海市經信委副主任、市新能源汽車推進領導小組辦公室副主任黃甌表示，上海新能源汽車推廣應用規模實現了重大突破，一是新能源汽車推廣應用總量躍居全球第一。
2016年本市共實現新能源汽車推廣上牌45474輛，率先成為新能源汽車推廣總量逾10萬輛的城市，同時躍居全球新能源汽車保有量最大的城市；二是新能源汽車與充電設施形成良性互動，2016年完成新建充電樁3.63萬個，累計建成各類充電樁5.8萬個；三是電動汽車分時租賃運營規模全球領先，2016年，分時租賃模式已在大陸20多個城市開展運營，投放電動汽車達到8400輛，建成網點2800個，註冊會員數33萬人，有全球規模最大的電動汽車分時租賃運營企業。
(旺報)
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