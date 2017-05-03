看就白袍就失控飆血壓　1／3民眾有這病

國內有1／3人有白袍症候群，在醫院量的血壓值，會遠高於在家測量的數值。（倪浩倫攝）

王宗道醫師提醒，為維護自身健康，民眾平時在家就要定期量血壓。（倪浩倫攝）

不同地方量血壓，誤差值竟超過50毫米汞柱！一名50多歲女性教師，每次到醫院門診量血壓，收縮壓常飆破180，但當回家再次測量時，卻都屬於還算標準的130，令她感到相當困擾。醫師表示，有1／3的人患有此「白袍症候群」，建議民眾平時在家便要定時量血壓，並將數值紀錄下來供醫師參考。

收治該病例的成大醫院心臟內科主任劉秉彥表示，很多人一到醫療院所，在周遭都是著白袍醫護人員的環境下，會因不自覺產生壓力而導致血壓失真，臨床觀察發現，有此症狀者，血壓動輒誤差達30~40，若只依門診血壓數值來給藥，恐會出現血壓過低的現象，故醫師都會要求患者在家定期量血壓，並至少拿一周的紀錄值來門診，作為診斷依據。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，民眾在家應秉持「722」的量血壓原則，也就是每周量7天，每天量2次、起床睡前各一次，每次量2遍取平均值，且在剛買血壓計時，左右手各量數次，取血壓高的那隻手，做為未來量測的手。

我國有475萬人患有高血壓，統計顯示，高血壓病人未來罹患腦中風、心臟病、腎臟病的風險，分別是一般人的2.84、1.93及1.66倍。王宗道進一步補充，民眾除了要注意血壓的「絕對值」，也應改變姿勢來測量，若站、坐量的值超過20，代表有「姿勢性低血壓」，恐在姿勢變換時出現頭暈、無力等症狀，進而增加跌倒的意外風險。

根據美國國衛院的最新臨床試驗，發現75歲以下族群，血壓若控制在120以下，總死亡率較控制在140以下者，低了27％，75歲以上族群則更明顯，死亡率低了33％。王宗道說，該研究證實，腎臟病、老人、心血管患者，積極的將血壓控制在120以下是有極大助益的。

中國民國心臟學會建議，美國國衛院的血壓量測方法，類似於「居家量測」，包括使用自動電子血壓計，每次量三次、每次間隔一分鐘，在無醫療人員在場、獨立房間內不受干擾的完成，「觀察發現，這種測量會比門診測量低16收縮壓」。

(中時)