北市光復北、八德路口下陷 公車路線配合調整

台北市光復北路、八德路口因台電施工，造成地面下陷。公共運輸處今表示，公車載重恐影響路面，造成跳動有塌陷之虞，因此公車路線將配合調整行駛動線，共15線市區公車與6線公路客運改道行駛，取消15處站位。

公運處表示，因應台電北區工程處潛盾作業工程滲水及滲砂情形，光復北路與八德路口封閉實施灌漿搶修作業，4月30日晚上6時起並已進行交通管制。有鑒於公車載重恐影響路面造成跳動有塌陷之虞，目前禁行區域包括八德路（敦化北路-基隆路）、光復北路（南京東路-市民大道）。

公車路線也將配合調整行駛動線，共有15線市區公車與6線公路客運改道行駛，取消15處站位。改道表並增設15線市區公車替代站位，可上大台北公車網（ebus.gov.taipei）、手機版網頁（pda.5284.com.tw）或語音查詢專線（0800-005284)）查詢；智慧型站牌則會在停用站位的到站資訊顯示「交管不停靠」。

公運處提醒，公車調整行駛動線將視現場實際管制時間提前或延後，請民眾至鄰近站位候車，並多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。

(中時)