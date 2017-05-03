合法公司違法亂倒有害事業廢棄物 檢調全台大搜索

新北檢調獲報發現，富奕達公司及易達銘公司為牟取暴利，涉嫌收受相關廠商一般事業廢棄物及有害事業廢棄物後，透過非法清運業者四處濫倒、堆置。新北地檢署動員新北市調處、桃園市調處及台南市調查處計60名調查官，並會同環保署環境督察總隊北區環境督察大隊人員，同步搜索富奕達公司及易達銘有限公司等10處所，約談涉案人員12人，正深入偵辦中。

新北地檢署表示，易達銘公司為具有甲級廢棄物清除及再利用許可之廠商，依法得清除一般事業廢棄物及有害事業廢棄物；富奕達公司則具有再利用許可之廠商，易達銘、富奕達均可對所收受之事業廢棄物再利用製成產品，但富奕達、易達銘兩公司為牟取暴利，竟未依規定開立三聯單，逕自收受廠商無法處理之廢酸液等有害事業廢棄物後，以低價尋找非法清運業者四處濫倒或運至桃園地區廢棄倉庫內堆置，對國民健康、環境衛生之荼害甚深。

檢調以富奕達、易達銘兩公司涉犯廢棄物清理法第46條及第48條等罪嫌，指揮調查局擴大追查幕後不法集團及非法清運業者，以維護國內生態環境與水土資源之永續發展。

(中時)