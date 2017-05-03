重話批在野黨！蔡英文：阻擋建設傷害國家未

立法院最近審查年金改革及前瞻建設條例等草案，身兼黨主席的蔡英文總統今天在中常會對於在野黨說了重話，蔡英文致詞時表示，阻擋建設、阻撓改革對國家的未來只有傷害，過去民進黨也在野過，但只要是民意支持，能讓台灣的發展有幫助的案子，像是治水、擴大內需，雖然嚴格監督，但不會惡意杯葛。

民進黨立院黨團書記長李俊俋今天在中常會中就立法院業務報告，李俊俋指出，國民黨在立法院針對前瞻計畫與年金改革的杯葛，一個是敲鑼打鼓，一個是冗長發言。

民進黨發言人邱莉莉轉述，黨主席蔡英文在會中聽完李俊俋報告後致詞時指出，這幾天立法院審議年金改革跟前瞻建設的過程中，國民黨的杯葛，透過新聞跟國會頻道的轉播，相信全國人民都看見了，她要跟民進黨黨團說一聲「辛苦了」。

蔡英文說，民進黨是執政黨，社會有很嚴格的檢驗標準，面對無理的杯葛，大家的委屈跟容忍，都是為了要換得台灣進步跟改革的機會。她也希望在野黨了解，建設不會分藍綠，建設的成果所有人民都可以共享，改革也不會分藍綠，改革的成果可以讓每一個人的退休生活得到最基本的保障。

蔡英文表示，阻擋建設、阻撓改革對國家的未來只有傷害，過去民進黨也在野過，但只要是民意支持，能讓台灣的發展有幫助的案子，像是治水、擴大內需，民進黨雖然嚴格監督，但也不會惡意杯葛。

蔡英文強調，民進黨是執政黨，也是國會的最大黨，應該要給在野黨空間，他們也絕對接受嚴格的審查，但不能接受現在這種漫無目的的程序拖延。台灣不能錯過這次改變的機會，希望大家一起來堅持、一起來加油。

(中時)