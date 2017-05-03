書中暗示「補教界馬英九」 才女作家埋蛛絲馬跡

才女作家日前不敵痛楚輕生。（圖／取自臉書）

才女作家因為飽受躁鬱症之苦，選擇自殺結束生命，但沒想到她之所以會罹患躁鬱症，她的父母出面證實全和遭到敬愛的師長誘姦有關，震驚社會各界。而才女作家的書，現在更被挖出在書中其實似乎就已經埋了蛛絲馬跡，她似乎在暗示老師是「補教界馬英九」。

才女作家出版的書，在這之中似乎也能一窺一二她所留下的蛛絲馬跡，其中一段寫到「老師手上的東西是童軍繩嗎？把腿打開。不要。不要逼我打妳。老師又沒有脫衣服，我為什麼要打開？李國華深深吸了一口氣，佩服自己的耐性。溫良恭謙讓。馬總統的座右銘。」這句「溫良恭謙讓。馬總統的座右銘。」似乎就在暗示近來被指是「補教界馬英九」的狼師！

但更讓人看了不忍的是，書中寫下狼師對她綁繩束縛，「好險以前陸戰隊有學過，這裡打單結、那裡打平結。她的手腳像溺水。不要，不要。該露的要露出來。這裡再打一個八字結，那裡再打一個雙套結。她的手腕腳踝被繩子磨腫。不要！不要！不要！不要！沒錯，像螃蟹一樣。不能固定脖子，死了就真的不好玩了。」不少讀者看了心痛，就怕女作家生前的遭遇就如她筆下的畫面。

(中時電子報)