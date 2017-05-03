上海不發展共用電動自行車 因事故致死率太高

東方網報導，上海市交通委近日發佈《上海市規範發展共用自行車指導意見（試行）》徵求意見稿，明確提出「本市不發展共用電動自行車」。

上海市交通委表示，是基於上海市城市發展規劃、公共運輸優先發展戰略、道路通行條件和交通安全狀況的考慮，其中來自交警部門的統計顯示，上海市因電動自行車導致的事故死亡率高且呈大幅度增長趨勢。

據交警部門統計，上海市因電動自行車肇事的道路交通事故，2015年發生158起、共96人死亡，2016年發生108起、共95人死亡，電動自行車交通事故死亡率由2015年的60%上升至2016年的88%，事故死亡率高且呈大幅度增長趨勢。

(旺報)