警破毒咖啡量販店 口味多達8種

警方逮捕李姓藥頭。（陳鴻偉攝）

沖泡毒包有咖啡、奶茶、果汁等各種口味。（陳鴻偉攝）

3119公克尚未調配的K他命。（陳鴻偉攝）

李嫌屋內起出50多萬元賣毒贓款。（陳鴻偉攝）

北市大同警方昨前往新北中和某民宅，逮捕35歲李姓藥頭，起獲4225包總重60公斤的毒咖啡、奶茶包、3119公克未調配的K他命、二級毒品「梅碇」681公克，總市價超過1000多萬，另查扣現金50萬餘元，警方表示，李為迎合年輕人，將毒品摻入各種口味的粉包中，包括奶茶、咖啡、果汁、運動飲料應有盡有，提供7、8種口味號稱「量販店」，生意十分興隆。

警方指出，李嫌原本是靈骨塔推銷員，因收入不佳，半年多前開始販毒，他的毒品粉包用顏色區分，共有粉紅色、金色、黑色等，代表奶茶、咖啡及果汁口味，警方日前獲報他大批進貨、分裝，打造貨色齊全的「毒品量販店」，警訊後依毒品罪將他移法辦。

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(中時)