與妻散步突跳水 男子獲救

58歲的陳姓男子，今天清晨與妻子外出散心時，不知何故竟然跳入台南市南區明興路1087巷內的一處池塘。附近民眾第一時間發現後，立即英勇下水救人，經會同據報趕到的消防人員將陳某救起，現場進行心肺復甦術，陳某才撿回一命，隨即送醫處理。

台南市消防局表示，今天清晨近7點許，該局獲報南區明興路舉喜堂旁的池塘有人跳水，馬上調派灣裡、德興、南門及特搜小隊9車22人前往搜救。還好消防人員到場時，已有熱心民眾先跳下水拉起落水的陳某，消防人員也接手將陳某搶救上岸。

由於陳某不斷嘔吐出大量池水，消防人員還為他進行心肺復甦術，待對方逐漸恢復生命跡象後，再送往成大醫院處理。

據案發地點附近民眾指出，當時看見陳某與妻子一起散步，不料陳某竟然突然往池塘內跳，不知道發生何事？全案已由警方處理中。

(中時)