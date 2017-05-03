丹麥蠔災 天貓、丹麥大使館達成合作推動生蠔進陸
日前，丹麥海灘遭遇「蠔災」難以處理，大陸兩大電商平台天貓、京東均在網路上發文表示，已聯繫丹麥大使館詢問引進事宜。據了解，天貓已與丹麥大使館達成合作，已舉辦相關活動，將設法推動丹麥生蠔進口事宜，並推動其他丹麥農產品海鮮進入大陸。
4月24日，丹麥駐華大使館在微博上發文表示，丹麥海攤遭遇太平洋生蠔侵襲，數量龐大無法解決，呼籲當地居民採集回家食用，但民間反應冷淡。對此，中國網友紛紛表示大感興趣，更呼籲電商平台引進這些丹麥生蠔。
阿里巴巴表示，在丹麥「蠔災」問題曝光後，天貓派遣人員前往丹麥大使館探討引進相關事宜，雙方達成合作意向，並於4月30日舉辦相關試吃活動，未來雙方也將共同落實丹麥生蠔進口事宜。
丹麥大使館在微博上稱，丹麥生蠔目前並不允許進入中國和在中國銷售，需要兩國之間簽訂議定書等工作程序才可將生蠔出口至中國。但也表示，已和天貓商議了其他丹麥水產、生鮮的合作可能，並和阿里巴巴合作加強兩國食品、旅遊方面的交流。
新浪報導，大陸另一電商京東同樣發文稱，已第一時間致電丹麥大使館溝通生蠔事宜，其京東生鮮人員已抵達丹麥。但4月29日丹麥大使館微博上卻稱，沒見到京東來丹麥大使館。隨後京東表示，有向丹麥大使館農業商務官員何珊發布郵件，隨時等待丹麥方面召喚。
(工商)
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