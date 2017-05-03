退回重擬不被接受 前瞻審查延長至晚上12點

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立法院經濟、財政等六委員會聯席會議3日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草 案」，經過一上午休息，召委高志鵬（左）下午繼續主持會議時，國民黨立委們仍要求退回行政院重 擬，高志鵬表示，國民黨團提出退回重擬要求上週已投票否決，不可能退回重擬，由於藍綠雙方無共 識，高志鵬立即宣布繼續休息，隨即離開會場。（劉宗龍攝）

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議3日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草 案」，經過一上午休息，召委高志鵬（左）下午繼續主持會議時，國民黨立委們仍要求退回行政院重 擬，高志鵬表示，國民黨團提出退回重擬要求上週已投票否決，不可能退回重擬，由於藍綠雙方無共 識，高志鵬立即宣布繼續休息，隨即離開會場。（劉宗龍攝）

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議3日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，經過一上午休息，召委高志鵬下午繼續主持會議時，國民黨立委們仍要求退回行政院重擬，高志鵬表示，國民黨團提出退回重擬要求上周已投票否決，不可能退回重擬，由於藍綠雙方無共識，高志鵬立即宣布繼續休息，隨即離開會場。

(中時)