為環保盡心力！產學合作推動尿布革命

大葉大學人資公關系與三雨企業簽訂產學合作，學生們針對尿布的使用習慣、處理流程等進行研究，盼發起環保的「尿布革命」。（林欣儀攝）

台灣每年紙尿褲消耗量可以堆疊起159座的101大樓，卻為環境造成重大傷害，但可重複使用的環保尿褲市占率卻不到1％，為達到愛護環境的目的，大葉大學人資公關系與三雨企業簽訂產學合作，學生們透過拍攝紀錄片、設計尿布操的方式，盼發起「尿布革命」。

拿起可重複使用的環保尿布，透過一連串動作組成的「尿布操」，清楚示範清洗環保尿布的SOP流程。大葉大學校長歐嘉瑞指出，學生們年輕、有活力與創意，透過尿布操示範洗滌環保尿布的過程，別具意義。

環保尿布廠商、三雨企業總經理楊聖傑指出，以20萬新生兒計算，全台每天製造約400萬件紙尿布垃圾，一年下來可堆疊出159座101大樓，光是處理這些垃圾消耗的能源更是可觀，但許多民眾基於方便等理由，仍不願改用環保尿布，對環境造成很大傷害。

大葉大學人資公關系四年級學生蔡僊翊說，尿布對大學生來說很陌生，但透過學校與企業的合作，研究團隊到焚化廠了解紙尿布的處理流程，才知其對環境傷害多大，為此拍攝了長達5分鐘的紀錄片，盼帶動社會一起關心此議題。

楊聖傑與歐嘉瑞分別代表企業、學校簽署合作協議，學生們分別採訪專家、尿布使用者及焚化爐等處，針對尿布的使用、處理等方面進行研究，也藉以推廣環保觀念。

(中時)