法國大選 蔡英文：請外交單位掌握法對台、陸政策變化

民進黨今中常會，兼民進黨主席的蔡英文總統，聽取外交部政務次長吳志中以「2017法國總統大選」為題專案報告後裁示，這些選舉的結果會影響我們將來跟歐洲的關係，請外交單位盡速針對法國選舉可能的結果全盤了解，並迅速確切掌握法國新當選總統在對台和中國政策上可能的變化，掌握所有的可能性。

法國這個月7日將舉行的總統第二輪選舉，黨發言人邱莉莉會後轉述蔡英文裁示，有關台法關係的深化，請外交部持續努力推進，除了政治層面，高層互訪、雙邊對話、協定上的努力外，也期待外交部思考如何從文化、產業面的結合，讓台灣跟法國建構更多層面的交往與連結，建構台法更為緊密的情誼。

(中時)