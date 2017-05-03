彰化監獄就博會 幫受刑人找工作

彰化監獄今天舉辦就業博覽會，受刑人在廠商攤位間穿梭找工作。鐘武達攝。

彰化監獄就博會，即將假釋的受刑人都希望能夠出獄即就業。鐘武達攝。

彰化監獄今天為近200名即將假釋的受刑人舉辦就業博覽會，期許他們「出獄即就業」，1名施姓廠商負責人是更生人，他以過來人的經驗鼓勵受刑人「重返社會的路雖然不好走，但就怕你不願意好好做」。

這場就業博覽會，14家廠商釋出165個職缺，主要性質有派遣工、清潔工、土木工程、廚具與食品工廠作業員，雖然大多屬勞力，但還是吸引不少受刑人的興趣，197名即將假釋的受刑人，無不把握機會尋找適合自己的工作。

陳姓受刑人說，再3個月就要恢復自由身，為了不再讓家人煩惱，必須工作養自己；王姓受刑人表示，找份正當的工作，總比遊手好閒來得有意義，「我不能再錯下去」。

「我還是願意給你們機會！」施姓廠商負責人，也是更生人，創業有成的他提及過往徵才經驗說，曾經聘用更生人到自家公司上班，但有人上班半天就開口借錢，也有人工作不到1個月，就把工具全部都偷走。「儘管有人吃不了苦 ，但我不會這樣就放棄更生人」。

彰化監獄為了不讓受刑人像無頭蒼蠅般找工作，這次特別安排廠商先就提供的職缺的內容做簡介，同時讓收容人衡量自身的專長與興趣後再洽詢，2個小時的就博會，197人最後有83人現場找到工作，媒合成功率42.1%。

(中時)