花博管考委外議員質疑是幽靈公司 研考會：依法辦理

市議員黃馨慧、李中3日在市議會質詢踢爆，2018花博相關管考委外公司，登記的台北現址未掛招牌、也無員工辦公，質疑是家幽靈公司！（陳世宗攝）

研考會主委柳嘉峰說，採購皆依照相關規定辦理，並經公平合法採購程序得標。（陳世宗攝）

台中市副市長林陵三日前在市政會議，針對花博進度落後動怒！市議員黃馨慧、李中3日在市議會質詢踢爆，2018花博相關管考委外公司，登記的台北現址未掛招牌、也無員工辦公，質疑是家幽靈公司；將送政風、檢調單位調查，是否涉及違反採購法及圖利之嫌！

研考會主委柳嘉峰說，採購皆依照相關規定辦理，並經公平合法採購程序得標，該廠商執行標案狀況一切正常，不管收信、電話聯繫都十分順暢；據聯繫該公司表示，該公司仍在登記地點上班，但因人員常在外出差，故辦公室偶有無人駐守。

黃馨慧指出，她追查花博預算流向時，發現研考會將花博管考核心業務委外，105年3月發包「台中世界花博(1+2+10+N)整合管考專案管理計畫」，預算金額120萬元，由台北「睿○○○」得標；研考會宣稱該家公司擅長「風險管理」，要各單位發想遇到地震或重大疫情如何因應？

黃馨慧說，花博進度嚴重落後，顯見委外管考未能發揮功效。研考會竟以「後續擴充」方式，讓「睿○○○」再次拿到今年花博管考標案，得標金額146萬；該公司代表人及公司地址一再變更，資本額300萬元，恐怕是家幽靈公司！

柳嘉峰說，花博管考由研考會全權辦理，另辦理委託案是考量花博專案有別於一般重大工程，它是台中主辦的第一場國際活動，面臨的挑戰性與複雜性，面向多而廣，有別研考會一般例行性管考；市府有必要以更審慎態度來處理花博專案！

柳嘉峰指出，市府需借重外部專業團隊，針對環境氣候、政治風險、國際議題及各項內、外部影響因素等，提出管考建議與預警，再納入由秘書長每月主持之花博進度檢討會議中討論，並無議員所說指導市府官員辦公情事。

(中時)