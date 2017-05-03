花博管考委外議員質疑是幽靈公司 研考會：依法辦理
台中市副市長林陵三日前在市政會議，針對花博進度落後動怒！市議員黃馨慧、李中3日在市議會質詢踢爆，2018花博相關管考委外公司，登記的台北現址未掛招牌、也無員工辦公，質疑是家幽靈公司；將送政風、檢調單位調查，是否涉及違反採購法及圖利之嫌！
研考會主委柳嘉峰說，採購皆依照相關規定辦理，並經公平合法採購程序得標，該廠商執行標案狀況一切正常，不管收信、電話聯繫都十分順暢；據聯繫該公司表示，該公司仍在登記地點上班，但因人員常在外出差，故辦公室偶有無人駐守。
黃馨慧指出，她追查花博預算流向時，發現研考會將花博管考核心業務委外，105年3月發包「台中世界花博(1+2+10+N)整合管考專案管理計畫」，預算金額120萬元，由台北「睿○○○」得標；研考會宣稱該家公司擅長「風險管理」，要各單位發想遇到地震或重大疫情如何因應？
黃馨慧說，花博進度嚴重落後，顯見委外管考未能發揮功效。研考會竟以「後續擴充」方式，讓「睿○○○」再次拿到今年花博管考標案，得標金額146萬；該公司代表人及公司地址一再變更，資本額300萬元，恐怕是家幽靈公司！
柳嘉峰說，花博管考由研考會全權辦理，另辦理委託案是考量花博專案有別於一般重大工程，它是台中主辦的第一場國際活動，面臨的挑戰性與複雜性，面向多而廣，有別研考會一般例行性管考；市府有必要以更審慎態度來處理花博專案！
柳嘉峰指出，市府需借重外部專業團隊，針對環境氣候、政治風險、國際議題及各項內、外部影響因素等，提出管考建議與預警，再納入由秘書長每月主持之花博進度檢討會議中討論，並無議員所說指導市府官員辦公情事。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。