「協尋達人」洪佳碩1年尋獲55名失蹤人口

台中市警察局第二分局永興派出所員警洪佳碩（左）1年找到55名失蹤人口被譽為「協尋達人」。（張妍溱翻攝）

台中市警察局第二分局永興派出所員警洪佳碩，於2016年一年間尋獲55名失蹤人口，包括失智老人、中輟生或走失兒童，今年1至3月也尋獲14名失蹤人口，獲得市警局表揚為「協尋達人」，宛如吹笛手的精神讓失蹤人口聽聞笛聲找到回家的路。

洪佳碩的同事指出，洪專業、敏銳度極高，上個月17日凌晨1時許，巡邏經過太原路與邱厝北路口時，發現一名男子提著行李和睡袋，精神狀態不佳，洪員上前詢問是否需要協助？該男子卻突然轉身離開，洪員感覺不對勁攔查其身分，發現他是苗栗縣警察局通報的失蹤人口趕緊通知其家屬。

39歲許姓男子因與母親吵架今年3月離家出走，日前許男母親過世，許男弟弟請警方協尋，洪循線找到許男後傳遞消息，許男頓時淚如雨下，後悔因一時負氣離家出走，連母親的最後一面都見不到，感謝洪熱心幫忙，得知母親過世消息。

洪佳碩從警近10年，關注失蹤人口，認為部分失蹤人口常因意外或衝動離家出走，而失智老人與走失兒童，造成家庭遺憾；細心把失蹤人口的影象牢記在腦海，在執勤時可成功找到更多失蹤人口。

(中時)