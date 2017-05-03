三讀通過 北市日本食品須標示原產地

（16：38更新）蔡政府擬開放日本和災區食品進口，引發各界爭議，台北市議會國民黨團上會期連署提案，要求增訂《台北市食品安全自治條例》，禁止「日本核災食品不得輸入台北市」，並加強規範原產地標示，今在議會三讀通過，過去進口日食僅需標示原產地國名，未來須以中文標示都、道、府、縣名，違者將處2萬到20萬元罰鍰。

國民黨團上會期提案增修《台北市食品安全自治條例》第9條之2條文，明訂北市不得販售日本受輻射汙染地區（即福島、茨城、櫪木、千葉及群馬縣）生產、製造或加工之食品。另外，流通北市的日本食品應以中文明顯標示原產地之都、道、府、縣名。

北市衛生局長黃世傑說，現行規定日本核災區食品不能進入，但市面上仍有違法流通的產品，仍須加強稽查，另外自治條例修訂後要求業者加強原產地標示，現行只需標示國別，未來在北市流通的日本進口食品，須寫都、道、府、縣名。

衛生局食藥處長王明理補充，因增訂條文未違背中央母法，將送行政院備查，1個月內公告上路。根據中央資料，北市日本食品進口業者有52家，將發函業者說明，並舉辦75場次的食品標示說明會，未來須以超過0.2公分的中文標示原產地都道府縣名，預計宣導2到3個月。

7月實施專案計畫後，將對北市販售的日本食品進行標示查核，若有不符規定情形，將依《消保法》第24條第2項及第56條，對業者處2萬元到20萬元罰鍰。王明理說，業者不可能針對北市及非北市地區，設計兩套產品標示，因此需要時間修改標示方式，會盡力輔導業者。

時任黨團書記長的議員王欣儀說，反核食立場不分藍綠，議會須為民眾食安把關，拒絕蔡政府為抱日本大腿而犧牲國人健康，未來柯市府須落實食安條例相關稽查工作，杜絕日本核災區五縣市食品輸入台北市。

(中時)