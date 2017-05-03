許常德護航瓊瑤 抨擊平鑫濤孫引筆戰

許常德留言護航瓊瑤，與平鑫濤孫子展開「對話」，意外引發網友正反兩面筆戰。(中時資料照片)

知名作家瓊瑤近日將丈夫平鑫濤從發病到住院的過程書寫在臉書上，包含了個人心情以及與平鑫濤子女針對插管問題意見相左等事也公開出來，彼此甚至以公開信互相「對話」，讓衝突日漸尖銳化，而此事不但牽扯到平鑫濤個人與家人的隱私，也引發正反兩面論戰，曾為《還珠格格》片尾曲填詞的知名音樂人許常德，昨也轉貼了瓊瑤的文章，發表自己的想法，甚至到平鑫濤孫子的臉書回應相關貼文，意外引發筆戰。

許常德轉貼瓊瑤po文，表示10多年前因為替《還珠格格》主題曲填詞的關係，接觸過皇冠文化創辦人平鑫濤，「印象中他非常愛瓊瑤女士，他都是為了她的心情來跟我討論作法，這也是雨蝶和沙漠寂寞有一曲兩詞的原因」，近來許常德透過報導知悉了平鑫濤住院事件，表示能理解瓊瑤絕望的原因，「不拔掉管子是在成全活著的人的願望，不是當事人的」，也表示這種「渺茫的希望」真的很殘酷，這樣類似的議題也是每個人都可能面對到的，呼籲眾人在健康時應該將治療的意願寫得更詳細，才能杜絕家屬之間的困擾與紛爭。

而平鑫濤兒子、皇冠出版社社長平雲，昨天發出一封公開信，被姊姊平珩、女兒平安等家人轉發，表示認同平雲這封公開信裡的說法，平安更說現實不是戲，沒有這麼多算計，認為瓊瑤的po文多有偏離事實之處，還有將爺爺平鑫濤的病情變成「連載故事」，基於對爺爺的尊重，所以「一再隱忍許多莫須有的指控」，但事態至此，她也鼓勵從頭至尾見證一切的爸爸平雲出來說句公道話，表明家屬的心情立場、還原事實，更說爸爸的公開信「沒有華美的詞藻，沒有戲劇化的台詞，沒有激烈的情緒，只有身為人子最深的哀痛與不捨」，盼眾人不要只聽見「瓊瑤女士的一面之詞」。

而據《蘋果日報》報導，許常德針對平雲公開信中說的「難以理解您(指瓊瑤)這一連串發文的目的，除了為了出書，所求為何？」一事，留言替瓊瑤抱不平，說：「寫到是為了出書才寫這些文.....似乎太過了。沒說服力，比你批評瓊瑤太情緒還情緒」，平雲的兒子平靜因此跳出來解釋：「感謝您對我們和爺爺的關心，瓊瑤女士在發一系列文章之前就已向我們表示她會將這些文章集結成書（她也表示目前已有大陸出版社爭取出版），我們曾請求她顧及爺爺隱私，不要公開討論我們的家務事。但針對日前公布的部分文章內容，我們覺得應該做出一些回應」。

許常德再度回應，「她的出書，也許是因為她看重這個議題，讓大家免於走上爭論的結果，不一定是為了出書，這也太廉價的猜想了」，更抨擊平家寫了公開信，不也是在公開家務事？力挺瓊瑤po文：「在社群網路時代的言論，是該被尊重發言的，她提到的層面不是只有家務事」，也認為平安開頭用的標題相當酸，「這樣的字眼講家務事只會讓大家往八卦想，再也不知從何處去證實真相」，許常德這番留言也引來網友批評，覺得平靜都說了瓊瑤曾表明要出書，「是誰先把家事公開在公眾面前的？說別人八卦，你又憑什麼立場來干預這件事？」，反質疑許常德的護航，意外引發筆戰。

(中時電子報)