指甲裡長痣 小心變皮膚癌！

30歲的阿勇發現指甲上出現縱向暗黑色線條，且愈來愈黑，就醫診斷為黑色素細胞增生導致指甲基質黑色素細胞痣。（孟祥傑翻攝）

30歲的阿勇去年底右手指甲上出現縱向暗黑色線條，且顏色愈來愈深，赴台北慈濟醫院皮膚科就診後，診斷為黑色素細胞增生導致指甲基質黑色素細胞痣，阿勇目前正定期回診追蹤，避免病症惡化成黑色素細胞癌。

台北慈濟醫院皮膚科醫師陳志斌表示，據衛福部國健署最新癌症統計數據，皮膚癌居國人十大癌症第8名，「黑色素細胞痣」為黑色素細胞良性分化腫瘤，若惡性分化會產生「黑色素細胞癌」，是皮膚癌中侵襲性較高、預後較差的癌症，若進展到中後期，5年存活率不到50％。

不過陳志斌強調，指甲甲板上長出縱向黑線不見得就是癌症，大多為長在指甲基部的「黑色素細胞痣」，醫學上稱為「縱向黑甲症」，一般不痛不癢，但若寬度變大、不規則、顏色改變、侵犯到近端甲緣或出血、疼痛，應盡快就醫，透過切片檢查確認是否癌化。

陳志斌說，過度曝曬陽光和基因變異均為引發黑色素細胞癌成因，台灣人黑色素細胞癌多發生在腳底、指甲和手掌等，均非經常曝曬的部位，致病原因應與基因變異關聯性較大，若有黑色素細胞癌家族病史者，要多注意身體變化，及早發現、及早治療。

(中時)