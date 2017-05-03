明道大學教授：台灣第1艘純氫燃料電池潛艇6月問世
明道大學材料系教授史乃鑑，投入10多年研發的氫燃料電池適用於陸上的汽、機車，今年更成功發展成適用於水下小型潛艇的動力系統，他預告「台灣第1艘純氫燃料電池潛艇」6月就將問世。
史乃鑑，擁有國防中正理工學院車輛系學士、美國威斯康辛州麥迪遜機械碩士及英國克蘭菲爾大學材料博士的學歷，曾擔任聯勤總部研發組長、204廠長的他，致力研發氫燃料電池系統，更一直追逐「潛艇」夢。
他帶領明道大學材料系團隊研發「水下氫燃料電池系統」，採用純氫為燃料、純氧為氧化劑，可以穩定供電，與其他發電系統最大的差異是，氫燃料電池系統發電時可以維持低溫、無噪音與無汙染，排放的更只有乾淨的「純水 」，可回收供飲用。
「台灣在等什麼！」史乃鑑說，氫能的特色是乾淨無汙染，利用純氫發電除了可緩和高油價與能源危機，更可解決交通工具帶來的空汙問題，世界先進國家像是德國和日本官方早已高度重視，而台灣具備百分之百的「氫燃料電池」製造能力，更應該積極。
史乃鑑表示，氫燃料電池技術早在2011年即由明道大學與光陽公司合作開發氫燃料電池機車，2012年明道大學更已自製超級氫能車，而目前正在打造的「水下氫燃料電池系統潛艇」，預計在6月組裝完成公開亮相，並且進行下水測試，大家拭目以待。
(中時)
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