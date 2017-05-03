假警察詐騙數十萬元 車手躲家中落網

新北市金山區一名林姓婦人日前接到詐騙集團來電，誑稱銀行帳號遭不法集團利用洗錢，要求交付提款卡供其保管，林婦上當，連同銀行帳戶、結婚項鍊一併交出，遭騙近50萬元；警方近日破案，逮捕到白姓車手，將持續偵辦幕後詐騙集團，避免無辜民眾再受害。

警方表示，在旅館業上班的林婦去年11月接到詐騙集團來電自稱是警員，誑稱林婦銀行帳號遭詐騙及販毒集團利用洗錢，並匯入百萬元贓款，若不想帳戶遭凍結，交付身上提款卡及密碼供其保管。

林婦信以為真，將郵局、提款卡及3只金戒指、5條金項鍊、金條裝在白色信封袋，放在金山老街路邊車子底下便離去；事後林婦愈想愈不對勁，檢查帳戶發現戶頭18萬6千元被提領一空，連同財物損失共42萬餘元，驚覺受騙報警。

警方調查，該名車手在金山區超商有多次提款紀錄，循線查出白姓男子（23歲，有詐欺前科）涉嫌重大，上個月底前往白嫌新莊住處逮人。

白嫌落網後對於犯行坦承不諱，供稱是奉另名車手頭謝男指示前往領錢，每次除領取車馬費3000元外，若得手還可抽得3%酬勞，警方訊後依詐欺取財罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時)