天氣轉熱 沙門氏菌腸胃炎蠢蠢欲動

天氣炎熱，連帶使得沙門氏菌腸胃炎蠢蠢欲動！台中大里仁愛醫院兒科門診近來接獲數起個案，分別有發燒、腹瀉、血便等情況，經檢查確診為感染沙門氏菌，醫生呼籲家長應留意。

大里仁愛醫院小兒科醫師程建勝指出，日前一名1歲10個月大的女童，因拉肚子、哭鬧且發燒高達40度以上，但服用藥物後症狀未改善，且女童又出現嘔吐、排泄物帶血絲等情況，到小兒科就診並進行細菌培養後，發現是沙門氏菌感染引發的細菌性腸炎。

程建勝表示，沙門氏菌感染的症狀以發燒居多，其次則有腹瀉、嘔吐或血便等情況，嚴重的侵入性感染可能引發心臟炎、心包膜炎或腦膜炎、肺炎等，而其發生原因與飲用水、食物或家中寵物有關。

程建勝強調，沙門氏菌感染一般多出現在夏季，但台灣因氣候關係，四季都可能發生，最近天氣趨於炎熱，門診已有多起就診案例，經問診發現，感染者家中飲用山泉水的比例居高，有的則有飼養烏龜、鱷魚等兩棲爬蟲類寵物，此外，吃了沒煮熟的蛋黃也可能導致感染，預防方式則以勤洗手為主。

(中時)