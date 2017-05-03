教育部：不適任教育人員系統將納入補教狼師

立委推動補教業實名制防狼師，教育部今天表示，「不適任教育人員通報系統」半年內將補習班狼師納入，新補習班立案時，地方政府可從中查詢是否聘用狼師；此外，教育部也在推補習班定型化契約，就規定授課老師要用真實姓名。

教育部終身教育司長黃月麗說，依補習班管理規則，補習班向地方政府申請立案時，負責人及所聘用的老師均要繳交學歷及身分證影片，也就是要用真實名字。

黃月麗說，教育部的「不適任教育人員通報系統」，主要收集過去在學校裡面具有不良紀錄的老師，不過未來半年內會新增補教界有犯罪或性侵前科老師的子系統，地方政府在審查新補習班立案時，若發現他們聘用狼師，可不准立案。

現實中，一些補習班老師用化名來招生及授課，可以嗎？黃月麗說，目前沒有規定補習班老師可不可以用化名來對外，也沒有證據顯示化名跟狼師之間有關。不過，若立委要修法推動補習班實名制，教育部會和地方政府、補教業來討論該怎麼進行。

黃月麗指出，教育部現就推動補習班定型化契約，其中就規定任教老師要用真實姓名，學員上課時，可明確知道老師身分。教育部將協助地方政府來落實補習班定型化契約，以保障學員的權益。至於有公務員或學校教師用化名到補習班兼職，法令並不允許，這些人原來所屬機構應該進行查核。

(中時)