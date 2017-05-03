教育部：不適任教育人員系統將納入補教狼師
立委推動補教業實名制防狼師，教育部今天表示，「不適任教育人員通報系統」半年內將補習班狼師納入，新補習班立案時，地方政府可從中查詢是否聘用狼師；此外，教育部也在推補習班定型化契約，就規定授課老師要用真實姓名。
教育部終身教育司長黃月麗說，依補習班管理規則，補習班向地方政府申請立案時，負責人及所聘用的老師均要繳交學歷及身分證影片，也就是要用真實名字。
黃月麗說，教育部的「不適任教育人員通報系統」，主要收集過去在學校裡面具有不良紀錄的老師，不過未來半年內會新增補教界有犯罪或性侵前科老師的子系統，地方政府在審查新補習班立案時，若發現他們聘用狼師，可不准立案。
現實中，一些補習班老師用化名來招生及授課，可以嗎？黃月麗說，目前沒有規定補習班老師可不可以用化名來對外，也沒有證據顯示化名跟狼師之間有關。不過，若立委要修法推動補習班實名制，教育部會和地方政府、補教業來討論該怎麼進行。
黃月麗指出，教育部現就推動補習班定型化契約，其中就規定任教老師要用真實姓名，學員上課時，可明確知道老師身分。教育部將協助地方政府來落實補習班定型化契約，以保障學員的權益。至於有公務員或學校教師用化名到補習班兼職，法令並不允許，這些人原來所屬機構應該進行查核。
(中時)
關鍵字：不適任教育人員通報系統、補習班狼師、教育部
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。