公園驚見斷頭紅面番鴨 水桶塞滿鴨腸
新竹市張姓民眾日前到水資源公園散步，無意間撞見1隻被砍頭的紅面番鴨，鴨頭被丟棄在地上，四周還有血跡，洗手槽和桶子上則塞滿鴨腸子及骨頭，惡臭惹來大批蒼蠅，看了令人作噁，痛斥有心人士惡意破壞環境。
張先生PO文表示，公園平常環境清幽，旁邊是十七公里海岸線8公里半處，周邊還有賞鳥亭，不料他日前到公園散步，發現地上竟有沾滿蒼蠅的死魚頭，還有血淋淋的鴨頭，顯然前晚有人在非法烤肉留下滿地破壞。
不少網友看了也痛批「太誇張了」、「好噁心，那是血跡嗎？」也有人研判像是被臨時捉到的野鴨，被人直接在公園宰來吃。
張說，該公園疑似沒有監視攝影機，員警也不可能24小時巡邏監控，公園是檢驗民眾守法精神的地方，希望民眾發揮公德心，讓美麗環境還給大眾。
對此市府表示，依據《新竹市公園管理自治條例》第8條第18項，擅自營火、野炊或搭設棚、帳，可處新台幣500元以上、5000元以下罰鍰，並追究清潔責任。
(中時)
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