撇首征Met Gala被酸海苔 楊冪霸氣放風女王腿

楊冪首征Met Gala備受好評，她搭機返上海時，則霸氣放風女王腿。（圖／取材自飯愛豆娛樂微博、達志影像）

大陸女星楊冪日前首出席「時尚界奧斯卡」的大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala），她身穿黑色、膚色貼身禮服現身，搭配一抹紅唇、項鍊，氣場強大，舉手投足展現自信，儘管外界對楊冪禮服反應兩極，有人譏像海苔，不過也有認為她已驚豔全場，楊冪則不甩負評，搭機返上海時，霸氣秀出招牌女王腿。

在昨晚舉行的Met Gala紅毯上眾星雲集，受邀出席的大陸女星楊冪以黑色剪影禮服搭珍珠出席，大陸超模劉雯則展現薄紗深V誘惑，不過仍有人評楊冪膚色禮服底搭配黑色亮片像海苔，不過今楊冪搭機返上海時，霸氣秀出招牌鉛筆腿，她還俏皮坐在行李箱上講電話，萌度爆表，宛如少女。

(中時電子報)