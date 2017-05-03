垃圾壓力稍減 台東縣環保局：互惠機制已啟動
台東垃圾問題在與高雄互惠機制達成共識後，台東縣環保局表示，4月就已經開始將台東垃圾運到高雄焚燒，並運回再生粒料，稍舒緩台東的垃圾危機。環保局強調，再生粒料均嚴加把關，首批將用於整地工程使用。
台東的垃圾掩埋場已經飽和，目前垃圾已經是堆置而非掩埋。台東縣環保局長謝清泉表示，4月已經與高雄達成共識，互惠機制也已經啟動，台東運1噸的垃圾到高雄焚燒，需運回1.8噸的再生粒料，互惠機制啟動後對於台東的垃圾危機有稍微舒緩。
環保局證實，運回的再生粒料將用於汙水處理廠的整地工程使用，再生粒料與砂石將採一定比例混合，用於填土整地，目前已經運回近300噸的再生粒料。
環保局強調，每一批粒料均嚴加把關，有環保署立案合格之檢測公司之TCLP檢測合格報告，檢驗合格才會運回。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。