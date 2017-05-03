垃圾壓力稍減 台東縣環保局：互惠機制已啟動

再生粒料已經運回台東，用於填土整地。（台東縣環保局提供）

台東垃圾問題在與高雄互惠機制達成共識後，台東縣環保局表示，4月就已經開始將台東垃圾運到高雄焚燒，並運回再生粒料，稍舒緩台東的垃圾危機。環保局強調，再生粒料均嚴加把關，首批將用於整地工程使用。

台東的垃圾掩埋場已經飽和，目前垃圾已經是堆置而非掩埋。台東縣環保局長謝清泉表示，4月已經與高雄達成共識，互惠機制也已經啟動，台東運1噸的垃圾到高雄焚燒，需運回1.8噸的再生粒料，互惠機制啟動後對於台東的垃圾危機有稍微舒緩。

環保局證實，運回的再生粒料將用於汙水處理廠的整地工程使用，再生粒料與砂石將採一定比例混合，用於填土整地，目前已經運回近300噸的再生粒料。

環保局強調，每一批粒料均嚴加把關，有環保署立案合格之檢測公司之TCLP檢測合格報告，檢驗合格才會運回。

(中時)