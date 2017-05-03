《黃金傳說》男主持閃離14年婚 疑妻不倫

田中直樹宣布與妻子小日向離婚。(取自日網)

田中直樹。(本報系資料照，陳俊吉攝)

46歲諧星田中直樹在日本演藝圈表現活躍，最為台灣觀眾所知的，莫過於他與搭檔遠藤章造主持綜藝節目《黃金傳說》。然而他昨日突然透過事務所發聲明，宣布與37歲妻子小日向詩繪離婚，2個小孩監護權歸男方，引發日本網友熱議。

田中直樹昨日宣布與妻子結束14年婚姻，他在聲明中如此說道，「雖然夫妻關係無法繼續，但是會繼續盡到為人父母的責任」，其中並未提到離婚原因。但就有業界人士爆料，稱田中半年前就開始商討離婚一事，因為他發現老婆出軌，所以結束婚姻。

田中直樹當年因節目認識了女星小日向志惠，並於2003年結婚，育有12歲與9歲兒，2個小孩監護權都判給男方。

(中時電子報)