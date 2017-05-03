老翁光天花日公然吸毒　遭巡邏員警活逮

海姓老翁日前在新店安康路、安業路口花台公然吸毒，遭眼尖巡邏員警發現活逮。（孟祥傑翻攝）

有多項毒品前科的73歲海姓老翁上月30日下午2時，在新北市新店區安康路、安業路口公然施打海洛因毒品，吸完毒還在恍神中，正好新店警分局頂城派出所巡邏員警經過，發現他行為舉止怪異上前盤查，1包0.36克的海洛因毒品及吸食器具還放在花台上，老翁辯稱是路旁撿到並非自己持有吸食，警訊後依毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時)