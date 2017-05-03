彰縣香田國小「粽」情重意獻母親

香田國小小朋友包粽子要獻給媽媽品嘗。鐘武達攝。

香田國小小朋友品嘗自己包的粽子，很開心。鐘武達攝。

媽媽們品嘗著自己小孩包的粽子，都說好吃。鐘武達攝。

「粽」情重意獻母親！彰化縣二林鎮香田國小母親節慶祝活動今天溫馨登場，校長黃至賢帶著全校小朋友接受退休校長洪文圳夫婦指導包粽子，並獻給媽媽們品嘗；接著媽媽們應邀欣賞孩子表演才藝，並接受孩子的擁抱與康乃馨，場面既溫馨又甜蜜。

黃至賢說，洪文圳校長於1992至1995年曾服務香田國小擔任總務主任，並在這期間通過校長甄試。出身農家的洪文圳夫婦，更都擁有包粽子的好手藝，由於對香田國小充滿懷念與感恩，因此目前還配合香田國小米食特色課程擔任志工老師。

今天的母親節慶祝活動，所有的媽媽都是座上賓，她們品嘗孩子獻上親手包製的粽子、欣賞孩子表演才藝，並享受著孩子溫馨的擁抱，感覺超開心。

(中時)