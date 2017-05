耕耘30年！台灣首位獲Master Keeper 的酒界巨人 奚大寧

台灣第一位Master Keeper,尚格酒業董事長奚大寧於The Keepers of The Quaich慶典授勳儀式,堪稱台灣之光。(尚格酒業 提供)

近幾年,在台灣陸陸續續多位獲得Keeper of the Quaich榮耀的肯定,這對於久居威士忌消費前三名的台灣來說,總是缺憾!不過,這局面在2017年4月份終於改變!

擁有台灣酒界教父美稱的尚格酒業董事長奚大寧,超過13年的Keeper完整資歷;由於對品牌擁有獨到眼光,對於消費者精闢的見解,以及對通路嫻熟的操作,今年四月,奚大寧獲推薦,並獲Master Keeper一致通過,代表台灣取得Master Keeper榮耀,成為台灣第一人;對於台灣威士忌產業來說,這不僅是對奚董事長過去貢獻的表揚,也是台灣威士忌產業的榮耀以及肯定。

奚大寧董事長表示:「非常感謝大摩首席釀酒師Richard Paterson的推薦,我將以這份榮耀分享與大家,並秉著Keeper of the Quaich的精神與使命,將持續不斷帶領尚格酒業,將蘇格蘭威士忌發揚光大。」

首位Master Keeper 尚格酒業董事長奚大寧。(尚格酒業 提供)

象徵蘇格蘭威士忌領域的最高殿堂與無上榮耀的蘇格蘭雙耳小酒杯執杯者 Keeper of the Quaich,源於20世紀末,身為威士忌重要起源地、境內擁有超過100家蒸餾廠的蘇格蘭來說,將威士忌推廣到世界各個角落,是他們重要職責,因此,1988年成立了「蘇格蘭雙耳小酒杯執杯協會」,其目的就是為了表彰對於威士忌擁有極深涵養、對於威士忌創作擁有極強使命,以及對於威士忌推廣擁有極大貢獻的大師,授與Keeper of the Quaich榮耀以彰顯其難以超越的貢獻。

「蘇格蘭雙耳小酒杯執杯者」就有如中古世紀騎士團中的騎士一般,在其榮耀的勳章下,肩負著守護知識、傳承經驗與開疆拓土的精神,是真正現代騎士精神的具體表現。而為了感念Keeper以威士忌為志業的使命,表彰其孜孜不倦的耕耘與貢獻,「蘇格蘭雙耳小酒杯執杯協會」也針對資深且傑出的Keeper進行表揚,即所謂的Master Keeper。凡擁有10年Keeper經歷,且持續於威士忌領域中創造難以超越貢獻,再經過其他的Master Keeper提名並經過協會審核通過後,方可成為Master Keeper。如果說Keeper是威士忌領域至高無上的殿堂,那Master Keeper則是殿堂中至高無上的桂冠。

尚格酒業董事長奚大寧在威士忌產業擁有近30年的經驗,看著台灣威士忌產業的變遷,從90年代,白蘭地市場轉為調和威士忌,消費者喜歡追隨著大品牌,到2000年代,機械錶、休旅車的出現,威士忌也開始轉變為單一麥芽蘇格蘭威士忌,消費者喜歡更加精緻化的品牌,然而,近幾年,隨著消費者型態的改變,直播、網路媒體的轉變,人人都可以成為品牌,也因此明顯的感受到消費者已不在追隨主流品牌,而是開始注重個人內涵,並選擇有個性化的產品。

1991年美國總統雷根夫婦於於Blair Castle留影。(尚格酒業 提供)

2017春季 台灣第一位Master Keeper尚格酒業董事長奚大寧與Keeper們合影。(尚格酒業 提供)

奚董事長表示:「在現在這個時代,威士忌產業流行的不僅是單一麥芽威士忌,而是『精釀威士忌Craft Single malt whisky』。何謂精釀威士忌?不僅是要精心釀製,更要有『質敢學的威士忌』。不僅是音譯的要有『質感』,更重要的是要有完美的品質加上威士忌酒廠本身的堅持,結合勇敢的品牌故事以及敢於追求創新的理念,如同尚格酒業獨家代理的大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌與吉拉單一麥芽蘇格蘭威士忌,都秉持著天才釀酒師理查派特森天賦異稟的堅持,保留大摩酒廠老酒銀行的完美品質,結合英勇救國王的品牌標誌故事與敢於創新換桶的工藝,造就出世界首創的香檳桶、五種紅酒桶等,而吉拉更是勇敢選擇島嶼區最高的蒸餾器,並創造每年Tastival嘉年華的全新體驗,這些都是在這個時代更能打動消費者的『質敢學的威士忌』。」

(中時電子報)