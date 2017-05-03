縣定古蹟朴子配天宮浴火重生風華再現
有335年歷史的縣定古蹟朴子配天宮，102年3月26日經歷火劫，山川殿、正殿及左右過水廊幾乎燒成灰燼。為再現舊有風采，斥資6千多萬進行工程修復，經過2年多努力，配天宮將在今年修復完成。
配天宮102年火災後，依據文資法啟動緊急搶救工作，同年底完成緊急支撐、結構檢測、文物清理保存及建築物緊急搶救，並提出災後修復計畫，修復大致分為主體、石作、泥塑神像、油漆彩繪、門神彩繪、交趾陶及剪黏泥塑等7大項，由配天宮逐項委託各領域專業人士進行重建。
石作部分，找來文化資產局登錄傳統匠師謝毓鴻及石地發領隊操刀，泥塑神像委由泥塑大師杜牧河大師巧手修復，門神彩繪請到國立科學工藝博物館吳慶泰修復師，油漆彩繪在傳統匠師陳平生及王妙舜筆下復原重繪。
最特別的是交趾陶及剪黏泥塑工程，原作者林再興(國寶級藝師)已辭世，聘請其子林金倉藝師為父親生前作品進行修復，過程充滿世代傳承的情感。
嘉義縣文化觀光局表示，修復最大的挑戰不是技術，而是災後修復觀念的建立，每座古蹟廟宇不僅具備建築工藝之美，更是歷史的載體，為了將102年發生的火災緊緊牢記，配天宮主事者在文資學者張嘉祥、蘇明修等人建議下，局部保存火災痕跡，讓配天宮成為嘉義歷史的大事記之一。
(中時)
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