遭美國科院標示「中國台灣」 朱敬一：無法接受
副總統陳建仁及中研院院士朱敬一雙雙入選美國國家科學院（NAS）外籍院士，是相隔12年，我國再度有學者入選。但該院竟稱兩人國籍列為「中國台灣」（Taiwan, China）引發爭議。對此，朱敬一表示，標示「中國台灣」他無法接受，會進一步溝通了解。
美國國家科學院在台灣時間昨日晚間、美東時間2日上午，公布最新入選的84名院士及21名外籍院士名單，其中陳建仁和朱敬一皆因傑出學術研究貢獻，獲選該院2017年外籍院士。
中研院表示，包括中研院院長廖俊智、前院長翁啟惠、李遠哲在內，中研院目前有38位院士同樣是美國國家科學院的本國籍院士，另有6人是外籍院士，同樣包括新入選的陳建仁和朱敬一。
據了解，此次我國學者國籍被美國國家科學院標註成「中國台灣」（Taiwan, China）的情形是首次出現，過去中研院院士陳定信2005年入選外籍院士時，國籍是註記「台灣」（Taiwan），另外，前東華大學校長吳茂昆2004年入選外籍院士時，國籍則是直接標明「中華民國」（Republic of China）。
對此，人在瑞士擔任世界貿易組織（WTO）常任代表的朱敬一跨海回應指出，標示「中國台灣」他當然無法接受，據他了解，以前的海外院士標示不是如此，會進一步瞭解、溝通。
(中時)
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