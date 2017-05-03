北韓核試場活動頻繁 第6次核試威脅再起
北韓上個月適逢國家重要節日太陽節和建軍節，讓外界擔憂有可能成為第六次核試爆的時機，好在最後都是虛驚一場，然而日前專門監察北韓的美國組織，又再次從衛星圖上觀察到北韓豐溪里核試場的活動頻繁，也讓外界擔心第6次核試爆的威脅仍未隨著北韓兩個重要的節日而逝，隨時有可能發生。
據美國約翰斯霍普金斯大學(The Johns Hopkins University)專門監察北韓的《北緯38度》（38 North）組織報導，從上個月25日的衛星圖可以看到，顯示核試場活動頻繁，和上個月讓外界風聲鶴唳時一樣，工人再次在隧道口將大量的水抽出，似乎在進行排水作業，這也被認為是在為新一輪核試做準備，也有許多採礦車在現場活動，但目前沒有看到傾倒核廢料的行為。另外，大量的人員在核試場的行政區、指揮中心、兵營以及隧道口走動。
《北緯38度》的研究員表示，衛星圖上觀察到的暫時沒辦法確定原本可能上個月進行的核試是否有被取消，不過也不排除這些活動可能是在為新一輪核試準備，無論如何這些活動都很不尋常，而且幾乎可以肯定在4月19、20日分別拍到有人群在核試場打牌球的景象，是北韓對國際媒體的欺敵、宣傳招數。
(中時電子報)
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