屏東土芒果產期到，回憶中酸甜的味道

鹽埔鄉公所在土芒果產季舉辦展售活動，讓民眾一同回憶兒時的酸甜滋味。（林和生攝）

土芒果的酸甜滋味，深刻烙印在兒時記憶中。（林和生攝）

鄉間庭院前的芒果樹，每到夏天總是結實纍纍，孩子們期待的拿著竹竿，敲下1、2顆略帶黃色果皮的果實，不僅解饞，也是對土芒果最深的記憶；今年受到氣候影響，產季略微延後，目前正值盛產期，鹽埔鄉公所特地舉辦評鑑展售活動，邀請民眾一同回憶這酸甜滋味。

鹽埔鄉長葉明博指出，台灣芒果外銷全球，一直是世界有名，鹽埔鄉則是土芒果重要產地，這裡承接大武山第一道曙光，清洌甘泉沿著隘寮溪流經果園，孕育出最甘甜的芒果。

農糧署南區分署長姚志旺說，每年農曆年後至5月底，是土芒果盛產季節，但受到去年颱風影響，今年產期整個延後，現在才進入產期，一直會持續至6月底。目前全屏東種植1700多公頃，年產量約65萬公斤，占全台6成以上，主要分布在三地門、瑪家及鹽埔、內埔等地。

不同於愛文及金煌等芒果品種，土芒果又酸又甜，果肉還有一絲一絲的細緻纖維，尤其屏東生產的果實，多是出自超過50年的老欉土芒果樹，真正是經歷風霜下酸甜的滋味。

除了以鮮果販售，地方還還流行將未成熟的土芒果削皮，泡上糖水或沾糖吃，酸酸甜甜也就是俗稱「芒果青」，葉明博說，來南台灣旅遊，別忘一嘗美味的土芒果，同時懷念兒時的芒果味。

(中時)