男子偷相思樹嫌不夠 再偷苦楝樹被逮

姜姓男子涉嫌盜伐相思和苦楝，被查獲送辦。（陳慶居翻攝）

住桃園新屋區的姜姓男子，看上新竹縣新豐路旁私人土地上的相思樹，竟嫌貨車還沒有滿載，又中意西濱公路旁保安林地上的苦楝樹，先後盜伐據為己有，被新竹林區管理處通報保七第五大隊會同新竹縣竹北警分局查獲，查扣1600多公斤已截成段木的贓物。

保七總隊第五大隊表示，該2日上午接獲新竹林區管理處海岸林工作站巡視員通報，指新竹縣新豐鄉西濱公路附近的保安林地，發現有名男子開貨車滿載林木，疑似盜伐的山老鼠，經會同竹北分局員警到場後，發現姜姓男子所開貨車上，滿載來路不明的相思木一批，重1240公斤，及裁切成段的苦楝木11段，重406公斤。

警方調查，涉嫌盜伐的是39歲的姜姓男子，另在其貨車上發現作案用的鏈鋸、手鋸各1支，還有安非他命吸食器1組。有強盜等多項前科的姜男子，警詢時坦承相思木是他前天下午，在新豐鄉一處土地公廟旁樹林盜伐的，準備載回家時發現貨車未滿載，隔天又沿西濱公路盜伐苦楝。

姜姓男子辯稱，他要拿木材去打成粉末，準備學習栽種香菇用，但警方發現，姜姓男子連香菇太空包的製作知識都不懂，認為他供詞避重就輕，3日依違反森林法竊盜罪嫌，移送檢方偵辦。

(中時)