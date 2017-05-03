柯文哲到世新大學演講 分享他的人生故事

台北市長柯文哲（圖）3日出席世新大學講座，以「我的故事」為題做專題演講。（陳怡誠攝）

柯文哲市長分送世大運貼紙給同學拉抬世大運的聲勢。(陳怡誠攝)

台北市長柯文哲（前右三）3日在世新大學出席講座，分享人生故事及心路歷程，並與師生自拍。(陳怡誠攝)

台北市長柯文哲3日出席世新大學講座，以「我的故事」為題做專題演講，與在場同學分享他人生故事及擔任市長公職的點點滴滴

(中時)